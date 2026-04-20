Al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si trova al centro di un nuovo triangolo amoroso. La concorrente ha scambiato due baci con Raul Dumitras, mentre mostra un’attrazione evidente verso Renato Biancardi. La gieffina sembra ancora indecisa tra i due, senza aver preso una decisione definitiva. La situazione crea tensione tra i coinquilini e attira l’attenzione del pubblico.

Al Grande Fratello Vip scatta un nuovo triangolo. Lucia Ilardo protagonista. Due baci con Raul, l’attrazione travolgente per Renato: la gieffina non riesce a scegliere. Alessandra Mussolini la avverte: “Raul è innamorato di te.” Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla casa. Nella casa del Grande Fratello è esplosa una storia d’amore a tre punte destinata a tenere banco per settimane. Lucia Ilardo, concorrente tra le più discusse di questa edizione, si ritrova al centro di un intricato triangolo sentimentale che coinvolge due uomini con caratteristiche diametralmente opposte: Raul Dumitras e Renato Biancardi. Il bacio nel confessionale: quando il gioco diventa qualcosa di più serio.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Doppio bacio al GF Vip: Lucia Ilardo divisa tra Raul Dumitras e Renato Biancardi

Notizie correlate

Leggi anche: Giochi che diventano pretesto: al GF VIP scatta il bacio tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo

GF Vip, primo bacio nella casa tra Lucia Ilardo e Renato BiancardiScatta il primo momento di vera intimità nella casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è nato quello che potrebbe essere il primo legame...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, bacio tra Lucia e Raul: la casa esulta; Renato Biancardi e Lucia Ilardo, il primo bacio (inaspettato) al GF Vip: cosa è successo nella notte; Al GFVip 8 scatta il bacio tra Lucia e Renato: amore improvviso o strategia?; Giochi che diventano pretesto? Al GF VIP scatta il bacio tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo.

GF Vip, scoppia il bacio tra Raul e Lucia: ecco com’è successo | La reazione epica di Alessandra MussoliniRaul Dumitras bacia finalmente Lucia Ilardo: ecco cos'è successo durante la notte di sabato sera al GF Vip Notte folle al GF Vip. Durante la serata di sabato, 18 aprile, gli inquilini della Casa più s ... ilsussidiario.net

Lucia Ilardo e Raul Dumitras al GF Vip 2026: interesse reale o strategia?| Altri ‘indagano’: Todaro stroncaLucia Ilardo e Raul Dumitras al GF Vip 2026: interesse reale o strategia? Altri concorrenti 'indagano': Raimondo Todaro stronca ... ilsussidiario.net

ICYMI: Per lo show di Rai 1 il 16.7% di share. Al reality di Canale 5 votata la prima finalista che ha battuto Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo - facebook.com facebook

Nel televoto tutto al femminile tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Antonella Elia solo una avrà la meglio x.com