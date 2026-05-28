Lucca si cerca il corpo di una donna a Farneta | potrebbe essere quello di Rosita 35enne scomparsa 14 anni fa

Notizia in breve

A Farneta, frazione di Lucca, sono in corso scavi coordinati da Procura e Squadra mobile per trovare il corpo di una donna scomparsa 14 anni fa. Si cerca il corpo, che potrebbe appartenere a una 35enne scomparsa nel 2009. Le operazioni sono in corso sul luogo della scomparsa. Non sono stati forniti aggiornamenti sui risultati fino a questo momento.