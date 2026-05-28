Da domani, 29 maggio, fino a domenica 31 maggio, il centro storico di Lucca si trasforma in un palcoscenico dedicato alla moda, all’artigianato e all’innovazione. La manifestazione, chiamata Lucca Fashion Weekend 2026, prevede tre giorni di eventi, esposizioni e incontri con grandi ospiti nel cuore della città. La kermesse coinvolge vari luoghi del centro storico e si concentra sulla promozione di creatività e nuove tendenze nel settore moda.

LUCCA – Il conto alla rovescia è finito per Lucca Fashion Weekend 2026, la manifestazione che da domani (29 maggio) fino a domenica 31 maggio trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato a moda, creatività, artigianato e innovazione. L’evento, promosso dal Comune di Lucca, coinvolgerà piazze, palazzi storici, botteghe e location simbolo della città con un programma diffuso fatto di mostre, installazioni, incontri e appuntamenti aperti al pubblico. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Lucca come punto di riferimento per la manifattura creativa e per il dialogo tra tradizione e nuove tendenze del settore fashion. L’apertura ufficiale è prevista venerdì alle 11,30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini con l’inaugurazione dell’Esposizione dell’Archivio Fondazione Armani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca Fashion Weekend, tre giorni tra moda, artigianato e grandi ospiti nel centro storico

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Al via Lucca Fashion Weekend: tre giorni tra moda, ospiti internazionali e brand esclusivi

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