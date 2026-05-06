Romanengo mette in vendita on line un orologio ma viene truffato

Un uomo di Romanengo ha pubblicato online un annuncio per vendere un orologio, ma successivamente ha subito una truffa. Dopo aver completato la transazione, ha visto scomparire circa 4.000 euro dal suo conto corrente. L’episodio si è verificato il 6 maggio 2026 e ancora non ci sono dettagli sulle modalità con cui si è svolto il furto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Rormanengo (Cremona), 6 maggio 2026 – - Mette in vendita un orologio on line e gli sfilano 4mila euro dal conto. La denuncia dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per truffa una donna di 35 anni, residente in provincia di Roma e con precedenti di polizia a carico. La truffa. L’indagine ha preso avvio a seguito della querela sporta presso i Carabinieri di Romanengo da un uomo del posto che aveva pubblicato su social network una proposta di vendita di un orologio. L’uomo era stato contattato telefonicamente da una persona che era interessata all’acquisto e con lei si era accordato su prezzo e modalità di spedizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Romanengo, mette in vendita on line un orologio ma viene truffato Notizie correlate Leggi anche: Acquista polizza in rete ma viene truffato: tre denunce Acquista un biglietto su Telegram ma viene truffato per 500 euro: 54enne denunciatoPrima ha venduto a 100 euro 2 biglietti finti per un concerto a Bergamo, poi con la scusa del "bonifico sbagliato” si è fatto accreditare 400 euro.