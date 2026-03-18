Nell’industria della moda, caratterizzata da continui mutamenti e ritmi serrati, diventare un’icona rappresenta una sfida complessa. La transizione da New York a Louis Vuitton segna un passaggio importante per chi cerca di lasciare un segno duraturo nel settore. Le aziende e i professionisti che operano in questo mondo devono affrontare pressioni elevate e aspettative sempre più esigenti.

N ell’ industria della moda, abituata a cambiamenti repentini e a ritmi frenetici, non è semplice assurgere al ruolo di icona. Soprattutto per stilisti e designer, la cui fama è legata a collezioni e a creazioni capaci di entrare nell’immaginario collettivo. L’ultimo progetto di Sofia Coppola, ad esempio, rende omaggio al genio e alla creatività di Marc Jacobs. Cosa succede a Venezia? Sofia Coppola e Marc Jacobs, look scambiati e i fatti di oggi X Presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il documentario Marc by Sofia accende i riflettori sul lavoro di Jacobs e sull’amicizia trentennale che lo lega alla regista premio Oscar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da New York a Louis Vuitton

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