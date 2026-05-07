Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 7 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, giovedì 7 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale, che sono state disponibili fino alle 19:30. L’estrazione precedente, avvenuta martedì 5 maggio, non ha prodotto né vincite con sei numeri né con cinque più uno. Le combinazioni vincenti di oggi si possono consultare sui vari portali ufficiali e punti vendita autorizzati.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 05 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (117) 67 (90) 66 (78) 10 (69) 3 (59) Cagliari: 41 (95) 52 (69) 63 (61) 12 (53) 32 (49) Firenze: 33 (78) 78 (66) 28 (65) 64 (57) 69 (50) Genova: 66 (77) 6 (67) 3 (51) 53 (48) 90 (47) Milano: 77 (74) 61 (68) 88 (58) 15 (56) 74 (54) Napoli: 40 (102) 1 (81) 81 (47) 3 (42) 84 (39) Palermo: 45 (96) 90 (72) 6 (61) 30 (60) 89 (49) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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