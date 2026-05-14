Oggi, giovedì 14 maggio 2026, si tengono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con le operazioni che si concludono alle 19:30. L’estrazione precedente, avvenuta martedì 12 maggio, non ha prodotto né un 6 né un 5+. I giocatori hanno quindi la possibilità di tentare di vincere con i numeri che verranno sorteggiati questa sera. Le combinazioni vincenti saranno rese pubbliche immediatamente dopo le estrazioni.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 12 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (94) 66 (82) 10 (73) 3 (63) 74 (55) Cagliari: 41 (99) 52 (73) 63 (65) 12 (57) 45 (50) Firenze: 33 (82) 78 (70) 28 (69) 3 (43) 4 (39) Genova: 66 (81) 6 (71) 3 (55) 53 (52) 90 (51) Milano: 77 (78) 61 (72) 88 (62) 15 (60) 74 (58) Napoli: 40 (106) 1 (85) 81 (51) 3 (46) 84 (43) Palermo: 90 (76) 6 (65) 30 (64) 89 (53) 12 (53) Roma: 17 (84)... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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