Lotta per la casa | a Bologna movimenti e collettivi da tutta Europa

Da maggio 28 a 31, Bologna ospita un vertice internazionale promosso dall’European Action Coalition for the Right to Housing and the City, organizzato da PLAT. Movimenti e collettivi provenienti da tutta Europa si riuniscono per discutere questioni legate al diritto alla casa. L’evento si svolge nel contesto di un dibattito pubblico sulla condizione abitativa, attirando partecipanti da diversi paesi europei.

In questi giorni Bologna è il centro del dibattito sul diritto alla casa. Dal 28 al 31 maggio ospita infatti un vertice internazionale dell’European Action Coalition for the Right to Housing and the City - promosso da PLAT – Piattaforma di Intervento Sociale - che vedrà la partecipazione di circa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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