Lavittoria del “No” al referendum sulla Giustizia é certa. Si scatena quindi il giubilo tra i magistrati, che aal Tribunale di Napoli brindano e festeggiando intonando “Bella Ciao”. Li seguono a ruota i colleghi delPalazzo di Giustizia di Milano, nei cui corridoio risuonano applausi scroscianti. Intanto, i collettivi annunciano manifestazioni di celebrazione dell’affossamento della riforma Nordio in tutto il Paese, da Brescia a Palermo. Con il “No” ormai in netto vantaggio,nella saletta dell’Associazione nazionale magistrati del tribunale di Napoli è scattata la festa. Una cinquantina di giudici si sono radunati subito dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario, stappando bottiglie di champagne per brindare e intonando “Bella Ciao“, celebre canto della resistenza partigiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, a Napoli e Milano i giudici festeggiano la vittoria del ‘No’ e collettivi annunciano cortei in tutta Italia

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