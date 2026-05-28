lotta cambiano sede e date dei mondiali senior 2026

I Mondiali senior di lotta del 2026 sono stati spostati in una nuova sede e le date sono state posticipate di oltre un mese e mezzo rispetto al calendario iniziale. Gli atleti dovranno adeguare i programmi di preparazione in base alle nuove date.

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