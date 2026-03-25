Pattinaggio di figura Manni-Roethlisberger cambiano guida tecnica prima dei Mondiali!

A poche ore dall'inizio dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura, si è annunciato un cambio di guida tecnica per la coppia italiana composta da Manni e Roethlisberger. La competizione si sta svolgendo sulla pista della O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, dove gli atleti si preparano ad affrontare le prove ufficiali. La decisione è avvenuta prima dell’inizio della rassegna iridata.

Una novità significativa in casa Italia a poche ore dai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, rassegna appena cominciata sul ghiaccio della O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. La coppia di danza composta da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger ha infatti annunciato di aver cambiato team tecnico, affidandosi ad un duo di allenatori di primo piano. Gli azzurri – che in terra ceca rappresenteranno l’Italia insieme ai debuttanti Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba – da poche settimane sono infatti seguiti da Barbara Fusar Poli, come sappiamo nota per essere la mentore di Guignard-Fabbri, e dallo statunitense Charlie White, plurimedagliato olimpico insieme a Meryl Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura, Manni-Roethlisberger cambiano guida tecnica prima dei Mondiali! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri inseguono una medaglia, Manni/Roethlisberger perdono posizioni LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Bene Manni/Roethlisberger, attesa per Guignard-FabbriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. Una raccolta di contenuti su Pattinaggio di figura Manni... Temi più discussi: Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Al via i Mondiali di Praga: nove gli azzurri in gara; Figura: da mercoledì via ai Mondiali di Praga, 9 gli azzurri impegnati; Pattinaggio, una comasca ai Mondiali. Sarà in pista con il compagno. Pattinaggio di figura, Manni-Roethlisberger cambiano guida tecnica prima dei Mondiali!Una novità significativa in casa Italia a poche ore dai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, rassegna appena cominciata sul ghiaccio della ... oasport.it Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it ECCOCI PRAGA La capitale della Repubblica Ceca diventa teatro dei Mondiali di pattinaggio di figura! Nove azzurri a caccia delle medaglie iridate a partire da oggi! Ore 11.30 il programma corto femminile, alle 18.45 quello delle coppie di artistico! - facebook.com facebook ECCOCI PRAGA La capitale della Repubblica Ceca diventa teatro dei Mondiali di pattinaggio di figura! Nove azzurri a caccia delle medaglie iridate a partire da oggi! Ore 11.30 il programma corto femminile, alle 18.45 quello delle coppie di artistico! x.com