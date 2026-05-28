lotta al disagio siglato il patto col terzo settore

Il Comune di Monza ha firmato un accordo con il Terzo settore per proseguire le iniziative contro il disagio sociale. È stato istituito un tavolo di lavoro per coordinare le attività e garantire la continuità dei servizi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni non profit. La firma segna l’avvio di un percorso condiviso per affrontare le problematiche sociali nella città.

Parola d’ordine: continuità. È con questo spirito che il Comune di Monza ha avviato il Tavolo di co-progettazione insieme agli enti del Terzo settore, con l’obiettivo di costruire un partenariato stabile per le azioni di contrasto alla povertà e alla marginalità dal 1° luglio al 30 giugno 2027, prorogabile di un anno. Una scelta che consolida il lavoro avviato con Spazio 37, e ora con Casa Borgazzi 67, per l’ospitalità delle persone senza fissa dimora. Alla cabina di regia partecipano City Angels, Consorzio Comunità Brianza, Csv Monza-Lecco-Sondrio, Croce Rossa di Monza e di Villasanta, Comunità Nuova Ets, Caritas Monza e Alatha. Ma il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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