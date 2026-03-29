Siglato il patto Lombardia-Catalogna

È stato firmato un accordo tra la regione Lombardia e la Catalogna, rafforzando la collaborazione tra le due aree. L’intesa mira a sostenere il settore manifatturiero e a promuovere iniziative comuni tra le regioni più industrializzate dell’Europa. L’accordo prevede la creazione di un gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo economico e alla promozione di progetti condivisi.

La Lombardia rafforza il proprio ruolo di locomotiva industriale e politica in Europa consolidando un asse strategico con la Catalogna per il rilancio della manifattura continentale. Al centro dell’iniziativa, l’azione dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che negli ultimi anni ha promosso una rete articolata di alleanze istituzionali e industriali. Il percorso lombardo si è sviluppato attraverso piattaforme europee come Automotive Regions Alliance, European Chemical Regions Network e European Semiconductor Regions Alliance, oltre a intese territoriali che spaziano dal Nordovest italiano fino alle principali regioni industriali europee. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Siglato il patto Lombardia-Catalogna Articoli correlati CNA Lombardia: Patto Lombardia-VenetoCNA Lombardia accoglie con favore l’intesa siglata tra Regione Lombardia e Regione Veneto per sviluppare strumenti condivisi a sostegno della... Leggi anche: Siglato un patto per la cura del ’Giardino Lea Garofalo’ Altri aggiornamenti su Siglato il patto Lombardia Catalogna Argomenti discussi: Siglato il patto industriale tra la Lombardia e la Catalunya. Asse Lombardia-Catalogna, 'difendiamo la manifattura in Ue'Si consolida l'asse tra la Lombardia e la Catalogna. La collaborazione tra due delle regioni più avanzate in Europa per produzione industriale, densità di imprese e capacità di innovazione negli ultim ... ansa.it Lombardia e Catalogna, sinergia industriale per fare breccia in EuropaL’asse Milano-Barcellona prende sempre più forma. Direzione: Bruxelles. Lombardia e Catalogna, due dei motori industriali più robusti d’Europa, lavorano a una collaborazione sempre più strutturata con ... msn.com