Terzo settore lotta alle disuguaglianze | bando Unipolis da 450mila euro

La Fondazione Unipolis ha aperto un nuovo bando chiamato “Act-Aspirare. Coinvolgere” con un finanziamento di 450.000 euro. L’obiettivo è sostenere progetti nel terzo settore che affrontano le disuguaglianze. Il bando è rivolto a organizzazioni e enti che desiderano promuovere iniziative sociali e civiche rivolte a diverse comunità. La scadenza per la presentazione delle proposte è stata comunicata ufficialmente.

Con uno stanziamento di 450.000 euro la Fondazione Unipolis lancia il nuovo bando “Act-Aspirare. Coinvolgere. Trasformare” per progetti volti a favorire una società più inclusiva e solidale. Il bando si rivolge a organizzazioni del Terzo settore e altri soggetti impegnati nella lotta alle disuguaglianze, nella promozione di una mobilità consapevole e nel miglioramento del welfare. Lo scopo principale del bando è sostenere le persone più fragili, facilitando l’accesso alle opportunità, all’autonomia e ai diritti, contribuendo così alla creazione di una cittadinanza attiva e inclusiva. L’obiettivo è favorire il protagonismo dei giovani, l’integrazione delle persone migranti e la promozione della parità di genere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Terzo Settore, “Vita & Opportunità”: pubblicato il bando da 380 milioni di euro “È stato pubblicato il bando “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”, che si rivolge in particolare agli Enti del Terzo... Ricerca, celiachia e dermatite erpetiforme: nuovo bando Aic da 450mila euroL’Associazione italiana celiachia (Aic) lancia la nona edizione del Bando di ricerca “AIC Investigator Grant – Call for Proposals” per finanziare i...