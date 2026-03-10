In un laboratorio di Pisa, ricercatori stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano sensori ottici e circuiti analogici ispirati al funzionamento del corpo umano. Questi dispositivi mirano a migliorare l’efficienza energetica delle macchine del futuro, puntando a replicare le capacità di gestione dell’energia tipiche del fisiologico. Il progetto si concentra sull’adozione di tecnologie che permettano alle macchine di apprendere efficacemente senza richiedere elevati consumi.

PISA – Il futuro dell’Intelligenza Artificiale potrebbe non dipendere esclusivamente dalla potenza di calcolo, ma dalla capacità di imitare l’incredibile efficienza energetica del corpo umano. È questo il cambio di paradigma tracciato da uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications, frutto della sinergia tra la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, STMicroelectronics, l’u niversità di Zurigo e il Politecnico federale di Zurigo. Il team internazionale di ricercatori ha progettato e validato un sistema tattile artificiale bioispirato, capace di dotare robot e macchine di una percezione sensoriale accurata, riducendo al contempo in modo drastico il fabbisogno di energia elettrica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’AI impara l’efficienza dal corpo umano: sensori ottici e circuiti analogici per le macchine del futuro

Articoli correlati

Leggi anche: Dal sensore che replica l’occhio umano all’IA per le Pmi: al Ces le soluzioni italiane per l’industria del futuro

Leggi anche: Melanie Francesca, nel futuro la vera ricchezza sarà avere un corpo umano

Altri aggiornamenti su L'AI impara l'efficienza dal corpo...

Temi più discussi: Cos’è il sistema 0 e perché cambia il modo in cui pensiamo con l’AI; AI e sostenibilità industriale: il rischio dell’effetto rimbalzo; L’AI scende sul territorio: a Bastia Umbra tre convegni per demistificare l’algoritmo tra spazio fisico e digitale; Scuola dell’infanzia: come l’asilo modella il senso di giustizia e l’equità nei bambini.

Perché l’AI che ragiona da sola impara meglioL'intelligenza artificiale sta imparando a parlare con se stessa, proprio come fanno gli esseri umani quando organizzano i propri pensieri o valutano decisioni complesse. Quello che potrebbe sembrare ... tomshw.it

L'AI impara dai nostri post sui social. Cosa mai potrà andare stortoStiamo studiando a fondo, con il nostro Foglio Ai, i limiti e le opportunità dell’intelligenza artificiale utilizzata nel mondo disastrato dell’informazione. È un esperimento, ogni giorno impariamo ... ilfoglio.it

Con il tempo si impara che molte offese nascono dal tormento di chi le lancia. A volte è invidia; altre, il rancore di chi non ottiene da noi qualunque altra cosa piu. Le persone di pace vivono e lasciano vivere; gli animi tormentati, invece, proiettano sugli altri l’inf - facebook.com facebook

Ecco, l’intelligenza artificiale è un po’ così, ti propone cose, impara dai tuoi clic, ti conosce sempre meglio, ma non ha la più pallida idea di che cosa significhi essere te. x.com