DSA e Maturità | come la tecnologia digitale salva lo studio

L’ultimo trimestre dell’anno scolastico è spesso caratterizzato da una crescente pressione per gli studenti delle superiori che si preparano all’Esame di Stato. In questo periodo, le tecnologie digitali vengono sempre più utilizzate come strumenti di supporto allo studio, offrendo risorse e metodi alternativi. Questi strumenti aiutano a gestire meglio il carico di lavoro e facilitano l’apprendimento, rispondendo alle esigenze di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.