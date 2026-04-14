DSA e Maturità | come la tecnologia digitale salva lo studio
L’ultimo trimestre dell’anno scolastico è spesso caratterizzato da una crescente pressione per gli studenti delle superiori che si preparano all’Esame di Stato. In questo periodo, le tecnologie digitali vengono sempre più utilizzate come strumenti di supporto allo studio, offrendo risorse e metodi alternativi. Questi strumenti aiutano a gestire meglio il carico di lavoro e facilitano l’apprendimento, rispondendo alle esigenze di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
L’ultimo trimestre dell’anno scolastico mette sotto pressione gli studenti delle superiori impegnati nella preparazione per l’Esame di Stato. convive con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), la gestione di testi densi, la memorizzazione di grandi volumi di contenuti e il controllo dell’ansia rappresentano sfide quotidiane che richiedono strategie mirate per mantenere l’autonomia nello studio. La normativa vigente garantisce l’utilizzo degli strumenti compensativi indicati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) anche durante le prove INVALSI e l’Esame di Maturità. In questo scenario, l’impiego di tecnologie digitali sta diventando una prassi consolidata nelle scuole italiane per supportare l’apprendimento in modo efficace.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tessera elettorale digitale, Zangrillo: “Si vota con lo smartphone. La tecnologia è alleata della Pa”“Introduciamo la tessera elettorale digitale, che consentirà finalmente di andare a votare soltanto con lo smartphone”.
Esame di Maturità e prove INVALSI: come la C-Pen supporta gli studenti con DSA nella lettura e nella preparazioneCon l’arrivo dell’ultimo trimestre dell’anno scolastico, per gli studenti delle scuole superiori inizia la fase più intensa della preparazione...
#matmedia #matematicamaturità #adrianalanza Maturità 2026. Tra geometria, probabilità e analisi: le risposte commentate, le strategie risolutive e gli approfondimenti degli otto quesiti proposti. https://www.matmedia.it/gli-otto-quesiti-per-la-nuova-maturita/ - facebook.com facebook
Maturità 2026, cambia la modalità di svolgimento del Colloquio. Non solo nella struttura, ma anche nel modo di concepire la prova. x.com