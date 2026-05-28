L'osservazione reciproca è la chiave della cooperazione | lo studio sullo sguardo sociale che aiuta le scimmie a unire le forze

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio di Yale sugli uistitì rivela che la cooperazione nei primati si basa sullo "sguardo sociale": osservare il partner attiva i neuroni per coordinarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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