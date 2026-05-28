"Gino Severini. Modernità come dialogo" è la mostra internazionale con cui Cortona - negli ultimi anni impegnata a riannodare il legame tra uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento e la sua città natale – celebra, dal 5 luglio al 1 novembre al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, a Palazzo Casali, il sessantesimo anniversario dalla morte di Severini (188 - 1966). Una mostra di ricerca, con un taglio critico a tesi pensato dalle curatrici Daniela Fonti e Margherita d’Ayala Valva e di grande impatto: con oltre 80 opere tra dipinti e disegni prestati da tanti musei italiani ed esteri e da collezioni private di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orma di Severini. Mostra alle radici del grande artista

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