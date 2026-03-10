Milano rende omaggio a Giovanni Gastel | la mostra con oltre 200 fotografie del grande artista

A Milano, fino al 26 luglio, Palazzo Citterio ospita una mostra dedicata a Giovanni Gastel. L'esposizione presenta oltre 200 fotografie realizzate dal noto fotografo, considerato uno dei protagonisti della fotografia contemporanea. La mostra ripercorre la carriera artistica di Gastel attraverso le sue immagini più significative.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Fino al 26 luglio Palazzo Citterio ospita la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra, curata da Uberto Frigerio, realizzata da La Grande Brera con l’Archivio Giovanni Gastel, in collaborazione con l’Agenzia Guardans-Cambó, si presenta come un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale.Il suo stile si è distinto... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni GastelFino al 26 luglio, l’esposizione Rewind con 250 immagini tra cover, still life, campagne pubblicitarie e scatti del fotografo scomparso cinque anni...

La fotografia come linguaggio: omaggio alla visione artistica di Giovanni GastelA Milano, presso il Palazzo Citterio, è aperta al pubblico una mostra dedicata a Giovanni Gastel, il fotografo milanese scomparso nel 2021, che ha...

Tutti gli aggiornamenti su Giovanni Gastel

Argomenti discussi: Rewind. Gli scatti di Gastel e una stagione della moda che cambia pelle.

Gastel, quando l’immagine diventa poesia«Per la verità pensavo di fare il poeta». È questo il messaggio di commiato più autentico di Giovanni Gastel (Milano 1955-2021), affidato al documentario che chiude il percorso della mostra Rewind, ... laprovinciadicomo.it

A Milano Palazzo Citterio celebra il fotografo Giovanni Gastel con una mostraMilano rende omaggio a Giovanni Gastel. Dal 30 gennaio al 26 luglio Palazzo Citterio aprirà le porte a «Giovanni Gastel. Rewind», una mostra che ripercorre l’universo creativo del fotografo italiano, ... milanofinanza.it