Lorenzo | Titolo all' Aprilia Marquez? Vuole il 10° titolo per battere Rossi ma

Il cinque volte campione del mondo ha commentato la stagione 2026 della MotoGP, affermando che la nuova moto della casa italiana si piega di più e si mantiene più aderente all'asfalto rispetto alle versioni precedenti. Il suo commento si è concentrato sulle caratteristiche tecniche della RS-26GP, senza fare riferimenti specifici a concorrenti o alle dinamiche di campionato. La stagione prosegue con diverse gare ancora da disputare.

“Quest’anno il Mondiale lo vincerà l’Aprilia”. Parola di Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo nel motomondiale ha fatto le carte al campionato in un’intervista a Marca e, con la consueta schiettezza, si è detto convinto che quest’anno la Ducati non riuscirà a confermarsi, senza dimenticare un parere sulle condizioni di Marc Marquez. Secondo Lorenzo, il 2026 è l’anno del sorpasso tecnico. Nonostante la forza della Ducati, lo spagnolo è convinto che la casa di Noale abbia ormai raggiunto uno stato di grazia superiore. "Fin dal precampionato, quando ho potuto vedere dalle curve come andava l’Aprilia, ho detto: ‘Questa moto va’. Questa moto vincerà perché piega molto di più, ha molta più velocità a centro curva e l’ho visto chiaramente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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