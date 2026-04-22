Agostini | Aprilia forte ma è Marquez l’uomo da battere

Negli ultimi mesi, la MotoGP ha visto un mutamento negli equilibri tra i costruttori, con Aprilia che ha registrato una significativa crescita. Durante un evento recente, un dirigente ha affermato che Aprilia è forte, ma che il principale avversario resta Marc Marquez. La competizione tra le case motociclistiche si intensifica, mentre i piloti continuano a sfidarsi su circuiti di tutto il mondo.

Bologna, 22 aprile 2026 – Negli ultimi mesi la MotoGP ha assistito a un cambiamento profondo negli equilibri tra i costruttori, e il caso più evidente è la straordinaria crescita di Aprilia. Da outsider a protagonista assoluta, la casa di Noale ha compiuto un salto di qualità impressionante, arrivando a sfidare e, in alcune fasi, persino superare il dominio Ducati. Il punto di svolta è arrivato nel 2025, quando Aprilia ha vissuto la stagione più vincente della sua storia recente, chiudendo al secondo posto nel mondiale costruttori e consolidandosi come seconda forza del campionato. Grazie alle prestazioni di Marco Bezzecchi e allo sviluppo costante della RS-GP, il team ha costruito le basi per un ulteriore salto competitivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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