Nel fine settimana, la MotoGP si svolge sul circuito del Montmelò, noto per aver ospitato alcuni momenti memorabili del motociclismo. Tra gli eventi più ricordati si trova un sorpasso decisivo di un pilota italiano su un avversario spagnolo, che ha portato alla conquista di un titolo mondiale. La gara ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, grazie anche a questa scena rimasta impressa nella memoria collettiva.

Nel fine settimana, la MotoGP corre al Montmelò, teatro di uno dei sorpassi più belli e significativi della storia del Motomondiale. La narrazione vuole che ‘The Pass’, “il Sorpasso” con l’articolo determinativo, sia quello effettuato da Valentino Rossi ai danni di Casey Stoner al Cavatappi di Laguna Seca nel 2008. Lì c’è però l’ascendente della manovra analoga effettuata da Alex Zanardi su Bryan Herta nello stesso punto nel campionato CART 1996 e chiamata, appunto, ‘The Pass’ dagli americani. In effetti, con il senno di poi, il Dottore cambiò l’inerzia di quel campionato 2008 proprio in California. Cionondimeno, il vero Sorpasso, che...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentino Rossi e la magia del Montmelò: il sorpasso su Jorge Lorenzo che valse un titolo mondiale

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