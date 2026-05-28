IA scova i pazienti invisibili | il Long Covid è il doppio del previsto

Un sistema di intelligenza artificiale analizza i dati medici di pazienti con sintomi persistenti dopo il Covid, identificando oltre il doppio dei casi di Long Covid rispetto alle diagnosi ufficiali. I codici diagnostici tradizionali non catturano molte di queste situazioni, lasciando alcuni pazienti senza riconoscimento ufficiale. L'IA utilizza pattern clinici e segnalazioni di sintomi per individuare chi potrebbe essere affetto, anche senza diagnosi formale.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale individuare i pazienti ignorati dai medici?. Perché i codici diagnostici attuali non rilevano la maggior parte dei casi?. Quali nuove patologie croniche emergono dall'analisi dei dati clinici?. Come influenzerà questa scoperta la gestione delle risorse sanitarie future?.? In Breve L'algoritmo di Jiazi Tian e Hossein Estiri analizza 457.950 soggetti in quattro aree USA.. I metodi tradizionali basati su codici ICD U09.9 intercettano meno del 7% dei casi.. Il 14,5% dei pazienti studiati presenta 66.587 condizioni croniche da monitoraggio medico.. La prevalenza regionale del Long Covid oscilla tra il 13,6% e il 22,7%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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