L' oncologia pisana protagonista al meeting mondiale Asco di Chicago
All'edizione 2026 del meeting dell'Asco a Chicago, tra il 29 maggio e il 2 giugno, l'oncologia pisana ha presentato tre studi su carcinoma colo-rettale, tumore del pancreas e delle vie biliari. La partecipazione ha visto un ruolo di primo piano per i ricercatori locali, con contributi specifici su queste neoplasie. L'evento ha riunito esperti internazionali per discutere le ultime novità nel campo oncologico.
Un ruolo di primo piano anche quest'anno per l'oncologia pisana all'edizione 2026 del meeting annuale dell'Asco - American society of clinical oncology a Chicago (29 maggio - 2 giugno) con tre importanti contributi sul carcinoma colo-rettale, sul tumore del pancreas e su quello delle vie biliari. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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