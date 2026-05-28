L' oncologia pisana protagonista al meeting mondiale Asco di Chicago

Notizia in breve

All'edizione 2026 del meeting dell'Asco a Chicago, tra il 29 maggio e il 2 giugno, l'oncologia pisana ha presentato tre studi su carcinoma colo-rettale, tumore del pancreas e delle vie biliari. La partecipazione ha visto un ruolo di primo piano per i ricercatori locali, con contributi specifici su queste neoplasie. L'evento ha riunito esperti internazionali per discutere le ultime novità nel campo oncologico.