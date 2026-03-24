Malattia renale cronica e anemia nuove cure | Asst Lariana protagonista al meeting ERA di Sarajevo

La nefrologia dell’Asst Lariana ha preso parte all’ERA Education Meeting di Sarajevo, un evento di rilievo nel settore delle malattie renali in Europa. La dottoressa Lucia Del Vecchio ha rappresentato l’ospedale durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di specialisti da diversi paesi. La conferenza ha approfondito le ultime novità su malattia renale cronica e anemia, con focus su nuove terapie.

La nefrologia di Asst Lariana si conferma protagonista a livello internazionale con la partecipazione della dottoressa Lucia Del Vecchio all’ERA Education Meeting di Sarajevo, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama scientifico europeo dedicato alle malattie renali. La specialista, alla guida della Nefrologia e Dialisi, è intervenuta come relatrice sulle nuove linee guida KDIGO 2026, concentrandosi in particolare sulla gestione dell’anemia nella malattia renale cronica (MRC), una patologia progressiva che riduce nel tempo la funzionalità dei reni e può portare a complicanze anche rilevanti. “Partecipare a questo appuntamento internazionale è stata un’occasione preziosa per condividere le innovazioni terapeutiche che stiamo portando avanti anche nel nostro presidio - sottolinea la dottoressa Del Vecchio -. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Bethenny Frankel di Real Housewives: “Ho una malattia renale cronica al secondo stadio, l’acqua è la mia medicina”Bethenny Frankel, ex star di Real Housewives New York, ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi di malattia renale cronica al secondo stadio. L'ambulatorio digitale per i pazienti affetti da malattia renale cronica: il progettoRidurre gli spostamenti dei pazienti fragili e rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio grazie alla telemedicina. Tutto quello che riguarda Asst Lariana Giornata mondiale del rene, giovedì incontri, controlli gratuiti e vaccinazioni. 5 consigli per restare in saluteIl 12 marzo in occasione della Giornata mondiale del rene l’Asst Lariana organizza incontri e controlli. Ecco tutti i dettagli e i consigli per prevenire malattie renali. Giornata mondiale del rene, l ... espansionetv.it Malattia renale cronica, a Roma l'evento su prevenzione e territorioROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la diagnosi precoce, valorizzare il ruolo della medicina territoriale e garantire una piena attuazione dei ... iltempo.it