Il presidente della Repubblica ha ricevuto un ringraziamento da parte di un rappresentante del settore agroalimentare per l’attenzione rivolta all’agricoltura e alle produzioni di qualità del made in Italy. La dichiarazione evidenzia la riconoscenza per il riconoscimento e l’attenzione dedicati a questo comparto. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale è stato fornito.

ROMA – “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per aver tenuto in così alta considerazione, anche in questa occasione, il mondo dell’agricoltura e le produzioni legate alla qualità del made in Italy. La presenza di autorevoli esponenti del settore primario e della trasformazione agroalimentare tra i nuovi insigniti dell’onoreficenza è il segno tangibile della centralità che questo settore riveste per l’economia, l’identità e il futuro dell’Italia”. Così, in una nota, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Rivolgo – prosegue il ministro – le mie più vive congratulazioni a tutti i nuovi Cavalieri del Lavoro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lollobrigida: “Grazie al presidente Mattarella per l’attenzione al settore agroalimentare”

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