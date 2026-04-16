L’Unione europea ha stanziato 760 milioni di euro per il settore della pesca, con l’attivazione del meccanismo di crisi che riguarda pesca e acquacoltura. Il ministro italiano ha dichiarato che questo risultato è stato possibile grazie all’impegno dell’Italia, sottolineando il ruolo del paese nel raggiungimento dell’obiettivo. La cifra rappresenta un intervento finanziario importante destinato a questa filiera.

«L’attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l’acquacoltura da parte della Unione europea è un risultato straordinario raggiunto grazie all’Italia». Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato l’attivazione da parte dell’Agrifish, il Consiglio “Agricoltura e pesca” dell’Ue, dei fondi d’emergenza a sostegno del settore a seguito della crisi in Medio Oriente. Si tratta di 760 milioni di euro stanziati per compensare le perdite subite a causa del caro energia e dell’aumento dei costi operativi sopportati dagli operatori europei, la cui erogazione sarà gestita dai governi nazionali. Dall’Ue 760 milioni per pesca e acquacoltura.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dall’Ue 760 milioni per il settore della pesca. Lollobrigida: «Un risultato raggiunto grazie all’Italia»

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