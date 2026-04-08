Mattarella gli azzurri | Grazie Presidente per la sua vicinanza

Durante le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici, le squadre italiane hanno consegnato al Presidente della Repubblica le bandiere tricolori usate durante le manifestazioni. In un messaggio di ringraziamento, i rappresentanti delle forze italiane hanno espresso gratitudine per la vicinanza mostrata dal Presidente. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza, con i partecipanti che hanno condiviso un momento simbolico di incontro.

Roma, 8 apr. (askanews) – Gli alfieri italiani hanno restituito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella le bandiere tricolori che hanno sfilato durante le cerimonie inaugurali e finali dei Giochi Olimpici e Paralimpici. “Grazie presidente Mattarella – le parole di Arianna Fontana – non dimenticheremo mai il pranzo con Lei al Villaggio Olimpico, durante il quale ci ha fatto diventare parte della Sua famiglia; o le telefonate dopo le medaglie; o la Sua presenza in tribuna per condividere gioie e tensioni. E’ stato incredibile”. Federico Pellegrino ha aggiunto: “Quattro anni fa, in questo salone, sognavo di poter tornare, nel 2026, come testimone dell’Olimpiade italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mattarella al Villaggio Olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del Presidente(Adnkronos) – "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato.

Milano Cortina, il presidente Mattarella: "La prima competizione è con i propri limiti. Azzurri rendete onore al tricolore"«La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è a fianco quella con gli altri partecipanti.

Gli auguri del Presidente Mattarella e del Ministro Crosetto

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