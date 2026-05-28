Un raid israeliano ha ucciso il leader di Hamas, mentre in Libano meridionale sono stati lanciati numerosi missili. La zona di Tiro è stata colpita da diverse esplosioni, con l’esercito che ha avviato operazioni militari nella regione. La situazione si è intensificata con attacchi aerei e lanci di missili provenienti dal Libano, causando danni e tensioni crescenti nella zona.

Il Libano meridionale è ormai in fiamme e le bombe cadono su Tiro. L’avanzata dell’ esercito israeliano, che ormai ha varcato la Yellow line, andando quindi oltre il fiume Litani, e che mira ad allontanare ulteriormente Hezbollah e i suoi droni esplosivi dal confine con lo Stato ebraico, non accenna ad arrestarsi. Un’operazione, in violazione del cessate il fuoco, che preoccupa anche la Casa Bianca, tanto da ammonire il premier Netanyahu a non attaccare Beirut: "Non vogliamo vedere il crollo degli edifici. Questo destabilizzerebbe l’intero processo degli accordi regionali (quindi l’Iran, ndr)", filtra da Washington. Ciononostante, un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 12 che "non esiste alcun divieto per quanto riguarda le operazioni mirate, se si presenta un’opportunità operativa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’offensiva di Israele. Ucciso il capo di Hamas. Pioggia di missili in Libano

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