Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco su un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. In risposta, Teheran ha dichiarato che ci sarà una rappresaglia e ha minacciato di rispondere con la morte all'America. Nel frattempo, Israele ha intensificato le operazioni militari in Libano, mentre è stato annunciato l'uccisione del capo dell’ala militare di un gruppo armato palestinese.

In attesa degli sviluppi sulla trattativa tra Stati Uniti e Teheran si registrano nuovi attacchi militari: gli Usa colpiscono un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di collocare delle mine nello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump prende le distanze dai piani di smaltimento dell'uranio arricchito in Cina (o altrove): "È preferibile che sia distrutto in loco in collaborazione con Teheran". Intanto, sul fronte diplomatico, i principali negoziatori di Teheran sono andati in Qatar per discutere i punti controversi di un possibile accordo volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid Usa su missili e navi in Iran, Teheran: "Morte all'America, risponderemo". E Israele intensifica l'offensiva in Libano. Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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