Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha commentato la stagione deludente della squadra, affermando che provarci non basta e che questa delusione deve essere il punto di partenza per ripartire. Ha sottolineato il desiderio di dare il massimo per i colori della società, evidenziando la volontà di migliorare e tornare a competere ai livelli attesi. Le sue parole riflettono la volontà di affrontare le difficoltà con determinazione e di lavorare per il futuro.

di Luca Fiore Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato della delusione sulla stagione bianconera che deve essere il motore per ripartire. Archiviata la stagione della Juventus con tanti rimpianti e delusioni sportive sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati, adesso è arrivato il momento di ripartire. I bianconeri giocheranno l’ Europa League e non la tanto ambita Champions League e dopo giorni di silenzio, il capitano e centrocampista della Juve, Manuel Locatelli, è tornato a parlare su quest’annata fallimentare cercando di guardare al futuro e alla nuova annata calcistica con entusiasmo per restituire al club e ai tifosi ciò che meritano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli deluso: «Alla Juventus non basta provarci! Questa delusione deve essere il punto da cui ripartire. Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte»

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Juventus-Fiorentina, Locatelli: Questa è la realtà: bisogna fare ogni tipo di valutazione

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