Locatelli | Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi Devi dare tutto quello che hai Questi sono gli standard per stare alla Juventus

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista, il centrocampista della squadra ha parlato delle aspettative all’interno del club bianconero, sottolineando che non si tratta di un ambiente in cui si può approcciare con leggerezza. Ha precisato che per essere parte della Juventus bisogna impegnarsi al massimo, rispettando determinati standard. Ha anche commentato che non c’è spazio per distrazioni o approcci superficiali, e che il lavoro deve essere costante e di qualità.

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