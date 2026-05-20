Durante un'intervista, il centrocampista della squadra ha parlato delle aspettative all’interno del club bianconero, sottolineando che non si tratta di un ambiente in cui si può approcciare con leggerezza. Ha precisato che per essere parte della Juventus bisogna impegnarsi al massimo, rispettando determinati standard. Ha anche commentato che non c’è spazio per distrazioni o approcci superficiali, e che il lavoro deve essere costante e di qualità.

Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus»

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