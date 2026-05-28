Lo stretto

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un disegno satirico pubblicato oggi evidenzia la regione dello Stretto, con riferimenti a tensioni tra Stati Uniti e Iran e alla strategica posizione di Hormuz. La vignetta, pubblicata su Il Fatto Quotidiano, utilizza simboli e riferimenti visivi per rappresentare le dinamiche geopolitiche legate a questa zona.

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IRAN E STRETTO DI HORMUZ

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