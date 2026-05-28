Un disegno satirico pubblicato oggi evidenzia la regione dello Stretto, con riferimenti a tensioni tra Stati Uniti e Iran e alla strategica posizione di Hormuz. La vignetta, pubblicata su Il Fatto Quotidiano, utilizza simboli e riferimenti visivi per rappresentare le dinamiche geopolitiche legate a questa zona.

Ben Gvir, il piromane. Fallimentare come ministro, provoca per uno scopo preciso Basta luoghi comuni sull’Africa! Povertà e migrazione non rappresentano l’intera realtà Spagna, chi c’è dietro l’inchiesta sul presunto “complotto” per destabilizzare i processi che riguardano il Psoe e il governo Sanchez Il Board of Peace per Gaza a corto di fondi: zero dollari depositati sul fondo creato dalla Banca Mondiale. Donazioni su un conto JP Morgan Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base aerea americana Immunità extra-large: il Parlamento pronto allo scudo pure per Delmastro. “Ue pronta ad aprire all’adesione dell’Ucraina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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IRAN E STRETTO DI HORMUZ

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Lo Street Food varca lo Stretto e torna a Reggio CalabriaLo Street Food torna a Reggio Calabria con la sua seconda edizione, prevista dal 22 al 26 aprile sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà”.

Temi più discussi: Che succede se riapre lo Stretto di Hormuz? Perché il traffico non tornerà normale e il prezzo del petrolio scenderà (ma non crollerà); Teheran: 'Lo Stretto di Hormuz resterà sotto il nostro controllo'; Iran e Oman stanno trattando per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz; Nato: dispiegamento a Hormuz una possibilita' se lo Stretto non riaprira' entro luglio.

#Trump smentisce l' #Iran: nessuno controllerà lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente Usa durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca durante la quale è sembrato legare un'intesa con l'Iran all'adesione da parte dei Paesi del Golfo agli Accordi x.com

Iran: Rubio, Stretto Hormuz sara' riaperto in un modo o nell'altro(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Lo Stretto di Hormuz deve essere aperto. Verra' aperto in un modo o nell'altro, quindi deve essere ... ilsole24ore.com

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranGli Stati Uniti hanno intercettato dei droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a ... tg24.sky.it

Lo Stretto di Hormuz non è stato riaperto. La crisi è appena entrata nella sua fase più lenta. reddit