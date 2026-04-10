Lo Street Food varca lo Stretto e torna a Reggio Calabria
Lo Street Food torna a Reggio Calabria con la sua seconda edizione, prevista dal 22 al 26 aprile sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà”. L’evento si svolgerà nella cornice del lungomare, offrendo ai visitatori una varietà di proposte culinarie tipiche dello street food. La manifestazione vede la partecipazione di diversi operatori che proporranno specialità gastronomiche in un’area dedicata alla ristorazione di strada.
Una piccola anticipazione che fa già venire l’acquolina in bocca. Il Reggio Calabria Street Food Fest sta per tornare con la sua seconda edizione in programma damercoledì 22 aprile a domenica 26 aprile nella suggestiva cornice del lungomare monumentale “Italo Falcomatà”. Ieri, a Villa La Fenice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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