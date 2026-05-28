Il padre di Gianluca, ucciso in stazione, tiene ancora il sangue del figlio vicino al pollice della mano destra e dice di non essersi ancora lavato. Piange disperato sotto casa, ricordando le ultime parole del figlio: “Papi, ti prego, non lasciarmi morire”. La scena si svolge in un quartiere di Milano, dove l’uomo si stringe al ricordo del figlio e del tragico episodio.

Milano – Wilmer Ibarra Silvera ha ancora il sangue del figlio vicino al pollice della mano destra: “Non mi sono ancora lavato la mano”, piange disperato sotto casa. A due passi dal luogo in cui è stato ucciso il primogenito Gianluca. Accanto a lui c’è la nuova compagna Erika, che tiene in braccio la figlia di due anni. Lo sorreggono gli amici più fidati, dipendenti della ditta di allestimento stand in cui lavorava pure il ventiduenne assassinato martedì sera alla stazione Certosa. Wilmer continua a ripetere “No Luca no, Luca no” e chiede che “questo omicidio non resti impunito”. Poi aggiunge: “Uno di quelli lo conosco: è un salvadoregno, si atteggia a ras del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo strazio del padre di Gianluca, massacrato in stazione: “Mi diceva papi, ti prego, non lasciarmi morire”

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