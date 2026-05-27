Gianluca massacrato e ucciso la tesi shock del padre | Ho riconosciuto chi è stato è lui
Il padre di una vittima ha dichiarato di aver riconosciuto l'autore dell'omicidio, sostenendo che si tratta di una persona specifica. Dopo l'aggressione, l'autore è fuggito, presumibilmente a bordo di un treno diretto fuori città. La vittima è stata trovata gravemente ferita e successivamente è deceduta. La polizia sta indagando sui dettagli dell'aggressione e sulla fuga dell'autore, che avrebbe lasciato sul luogo un ragazzo in condizioni critiche.
Una fuga precipitosa, forse a bordo di un treno diretto fuori da Milano, dopo aver lasciato a terra un ragazzo agonizzante. È questa l’ipotesi investigativa su cui stanno lavorando gli inquirenti per fare luce sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane morto nella notte tra lunedì e martedì nello scalo ferroviario di Milano Certosa. Caccia a un gruppo di nove persone. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano e della Polfer stanno cercando di identificare nove persone che sarebbero coinvolte nell’aggressione. Per ricostruire i movimenti del gruppo vengono analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione e delle aree circostanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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