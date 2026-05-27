Gianluca massacrato e ucciso la tesi shock del padre | Ho riconosciuto chi è stato è lui

Notizia in breve

Il padre di una vittima ha dichiarato di aver riconosciuto l'autore dell'omicidio, sostenendo che si tratta di una persona specifica. Dopo l'aggressione, l'autore è fuggito, presumibilmente a bordo di un treno diretto fuori città. La vittima è stata trovata gravemente ferita e successivamente è deceduta. La polizia sta indagando sui dettagli dell'aggressione e sulla fuga dell'autore, che avrebbe lasciato sul luogo un ragazzo in condizioni critiche.