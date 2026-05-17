L’effetto boomerang che può fregare l’Iran

È stato sviluppato un nuovo meccanismo per la gestione del traffico marittimo lungo lo Stretto di Hormuz. Le autorità coinvolte non hanno divulgato ancora i dettagli specifici di questa iniziativa. La zona rimane tra le più strategiche e trafficata del mondo, con un ruolo fondamentale nelle rotte energetiche globali. La presentazione di questa misura avviene in un momento di particolare attenzione internazionale sulla regione e sui possibili effetti di eventuali cambiamenti nelle operazioni marittime.

Messo a punto il nuovo meccanismo per la gestione del traffico marittimo lungo lo Stretto di Hormuz. I dettagli non sono ancora noti. Lo annuncia il capo del comitato per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano Azizi. La strategia di militarizzazione dello Stretto prosegue. Lo Stretto è “la vera bomba atomica”, altro che uranio arricchito. Si dice con malcelato compiacimento dentro la redazione unica iraniana ben rappresentata in Occidente. Bene, ora pensate all’Iran con la bomba atomica che chiude lo Stretto. “Immagina, puoi”, recitava una riuscita pubblicità. Eppure ciò a cui assistiamo è uno stato di prolungata tensione, non un crollo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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