Messina al Governo | piano per il lavoro e lo stadio per l’Euro 2032

A Roma, una delegazione di rappresentanti di Messina ha incontrato sette ministri del Governo per discutere piani di sviluppo legati al lavoro e alla riqualificazione dello stadio, in vista dell’Euro 2032. Gli incontri hanno visto protagonisti figure politiche locali che hanno presentato proposte e priorità per il futuro della città e del territorio circostante. La delegazione è stata guidata da due rappresentanti di spicco del territorio.

A Roma, la delegazione messinese guidata da Marcello Scurria e Matilde Siracusano ha completato un intenso iter di incontri con sette ministri del Governo per delineare una strategia di sviluppo che tocchi i nervi scoperti della città e del suo territorio. Il vertice ha messo al centro tavoli tecnici su occupazione, infrastrutture sportive, istruzione nelle periferie e gestione dei fondi europei, cercando di trasformare le criticità storiche in opportunità di crescita integrata. Uno degli aspetti più delicati emersi durante il confronto con la Ministra del Lavoro Marina Calderone riguarda l’emergenza occupazionale che colpisce il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina al Governo: piano per il lavoro e lo stadio per l’Euro 2032 Notizie correlate Italia, ultimo stadio: la Figc in pressing, ma siamo in ritardo. Palla al governo, a rischio Euro 2032Quello che il calcio ha chiesto, e il Governo finora non ha fatto, deve diventare in fretta realtà se vogliamo avere stadi più moderni e, in... Stadio Roma. Veloccia: ok tempi per Euro 2032, gia’ incontri con commissario governoIn vista degli Europei di calcio del 2032, l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha dichiarato che “stiamo rispettando i tempi che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna della Ultragas C.M. s.p.a.; Consiglio Comunale di Messina: domani seduta ordinaria; Sanità, nuove misure per i senza dimora: Messina tra le città coinvolte nella sperimentazione; INTERVISTA Antonella Russo incalza: Conti in disavanzo e troppe ombre sul piano di riequilibrio. Messina, al via il nuovo Piano Urbanistico GeneraleIl Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici comunica l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Messina, tramite avviso pubblico pubblicato s ... strettoweb.com Messina, la proposta di Scurria: Siracusano vicesindaco metropolitano per collegare città e GovernoEntra nel vivo la campagna elettorale a Messina e arrivano le prime indicazioni sugli assetti futuri. Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, ha annunciato, in una partecipata conferenza ... strettoweb.com " I mitici " di Rosalia Messina. Le grandi amicizie, quelle del liceo. Sembrano eterne, ma poi ci pensa la vita a mettere le cose a posto... Un romanzo a due " voci" narranti; due dei quattro "mitici", per sempre amici. Due dei quattro che raccontano come si è evol - facebook.com facebook #EcceHomo di Antonello da Messina Ultimi due giorni di tempo, sabato 18 e domenica 19 aprile, per ammirare l'opera, acquisita dal @MiC_Italia e destinata al #MUNDA de L'Aquila, esposta in anteprima mondiale in #Senato per gli 80 anni della #Repubbli x.com