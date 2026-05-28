Lo sport deve essere alla portata di tutti Vaucher per chi è in difficoltà economiche
È stato pubblicato un nuovo avviso per l’erogazione di voucher destinati a giovani in difficoltà economiche o fragilità socio-economica, per partecipare ad attività sportive. I voucher sono rivolti a chi si trova in condizioni di svantaggio e vogliono favorire l’accesso allo sport. La misura mira a sostenere la partecipazione di giovani in situazioni di disagio, offrendo un aiuto economico per praticare attività sportive. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.
Pubblicato un nuovo avviso per l’erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati eo in situazioni di fragilità socio-economica per la partecipazione ad attività sportive. Lo comunica l’assessore allo sport Pierluigi Vossi. Ad integrazione della precedente procedura già conclusa, viene così ampliata la platea dei potenziali beneficiari confermando l’impegno dell’amministrazione comunale a promuovere politiche di inclusione sociale attraverso lo sport. Le ulteriori risorse stanziate, pari a 28mila euro, sono destinate all’erogazione di voucher sportivi per la partecipazione a corsi e attività presso associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio comunale o operanti in impianti sportivi in gestione o utilizzo del Comune di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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