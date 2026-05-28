Lo sport deve essere alla portata di tutti Vaucher per chi è in difficoltà economiche

Notizia in breve

È stato pubblicato un nuovo avviso per l’erogazione di voucher destinati a giovani in difficoltà economiche o fragilità socio-economica, per partecipare ad attività sportive. I voucher sono rivolti a chi si trova in condizioni di svantaggio e vogliono favorire l’accesso allo sport. La misura mira a sostenere la partecipazione di giovani in situazioni di disagio, offrendo un aiuto economico per praticare attività sportive. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.