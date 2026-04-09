Durante un incontro con atleti olimpici e paralimpici, il Papa ha affermato che lo sport può funzionare come un ponte tra le persone, in un momento storico segnato da divisioni e conflitti. Ha sottolineato come le competizioni e l’attività sportiva possano favorire il dialogo e l’incontro tra individui, offrendo una possibilità concreta di superare rivalità e tensioni. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla pace e la collaborazione tra le nazioni.

Durante l’incontro con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina, il Papa ha sottolineato come lo sport rappresenti un’opportunità concreta per favorire l’incontro umano in un’epoca dominata da divisioni, rivalità e scontri che sfociano in guerre distruttive. Il Pontefice ha rivolto un messaggio agli sportivi affinché la disciplina non sia intesa come una mera dimostrazione di potenza, bensì come una pratica basata sulla relazione tra le persone. La profezia della tregua contro la logica della violenza. Il valore della tregua olimpica è stato posto al centro del discorso del Pontefice, che vede nella presenza degli atleti una testimonianza capace di rendere tangibile la possibilità di raggiungere la pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa agli atleti: lo sport deve essere ponte contro la guerra

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Udienza di Papa Leone XIV agli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 nella Sala Clementina in #Vaticano Oggi #9aprile ore 10.30 in diretta su #Play2000 Scarica l’APP https://www.play2000.it/thanks E in seconda serata su #TV2000 - facebook.com facebook