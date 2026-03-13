Avellino nuovo regolamento al Campo Coni Saviano | Lo sport deve essere per tutti ma servono regole chiare

A Avellino, il Campo Coni di via Tagliamento ha introdotto un nuovo regolamento approvato dal Commissario straordinario, che prevede l’accesso con tesserino e una quota annuale per chi non è iscritto. La modifica mira a regolamentare l’utilizzo della struttura, nota anche come il campo di atletica, e ha suscitato discussioni tra i cittadini. La questione riguarda principalmente le modalità di accesso e l’organizzazione delle attività sportive.

Accesso regolamentato per i cittadini, tesserino obbligatorio e quota annuale per preservare uno spazio pubblico centrale nella vita della città Avellino, regole per il Campo Coni: accesso con tesserino e quota annuale per i non iscritti. Il Campo Coni di via Tagliamento, per molti avellinesi semplicemente il campo di atletica, torna al centro dell’attenzione con un nuovo regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario. La pista è stata danneggiata più volte, in alcuni punti anche in modo serio. Attrezzature rovinate, erba alta, interventi di manutenzione ripetuti. Ogni volta il Comune è dovuto intervenire, e ogni volta a pagare sono state le casse pubbliche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Campo Coni di Avellino, M5S chiede il ritiro del nuovo regolamento“Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino esprime preoccupazione e sconcerto per le recenti notizie di stampa relative al nuovo... Campo Coni, approvato il nuovo regolamentoIl Comune: "Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica... Approfondimenti e contenuti su Campo Coni Campo Coni, il M5s sul regolamento d’accesso: Discriminatorio nei confronti dei ceti sociali più fragiliIl Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino esprime preoccupazione e sconcerto per le recenti notizie di stampa relative al nuovo regolamento per la fruizione del Campo Coni emanato dal ... irpinianews.it Campo Coni, approvato il Regolamento per l’utilizzoAVELLINO- Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassi ... irpinianews.it