Un gruppo di ricercatori ha dimostrato che un sistema di intelligenza artificiale può divulgare informazioni sensibili senza essere violato dall’interno. Lo studio evidenzia come strumenti di intelligenza artificiale commerciali possano, in determinate condizioni, lasciare filtrare dati riservati. La scoperta riguarda le vulnerabilità di sistemi di AI utilizzati in ambito di sicurezza e spionaggio, evidenziando rischi legati alla gestione e alla protezione delle informazioni sensibili in ambienti tecnologici avanzati.

Un gruppo di ricercatori ha dimostrato che un sistema di intelligenza artificiale può lasciar filtrare informazioni sensibili anche quando nessuno riesce a violarlo dall’interno. Il team guidato da Han Jun del KAIST ha studiato le deboli emissioni elettromagnetiche prodotte da una GPU durante l’esecuzione di un modello IA, ricavandone indizi sulla struttura interna. La tecnica impiega un’antenna commerciale e software dedicato per captare le dispersioni del processore grafico. Nei test ha ricostruito la struttura a strati del sistema con un’accuratezza fino al 97,6%, mentre il segnale è rimasto leggibile attraverso vetro, legno e cemento. Non serve entrare nel server né sfruttare una falla software, basta osservare dall’esterno ciò che l’hardware emette mentre lavora. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo spionaggio tecnico entra nell’era degli strumenti commerciali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Mossad turned a camera flash into the perfect assassination weapon

Notizie e thread social correlati

La proposta di Pasquantonio (Forza Italia): “Nell’area della rimessa filoviaria attività commerciali e ricreative. Mercato degli ambulanti in via Camarra”Una proposta presentata da un esponente di un partito politico suggerisce di riqualificare l’attuale rimessa filoviaria di via Padre Alessandro...

Innovazione, Google lancia “Spark” ed entra nell’era dell’IA agenticaGoogle ha annunciato il lancio di “Spark”, un nuovo sistema di intelligenza artificiale che segna l’ingresso ufficiale nell’epoca dell’IA agentica.

Argomenti più discussi: Southampton escluso dai playoff per il caso Spygate, ora rischia la causa dai suoi stessi calciatori; Hacking, disinformazione e spionaggio tra i banchi dell'università; Trump smantella i controlli sul software spia di Biden; Report, la gola profonda di Ranucci indagata per spionaggio | Libero Quotidiano.it.