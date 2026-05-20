Innovazione Google lancia Spark ed entra nell’era dell’IA agentica

Google ha annunciato il lancio di “Spark”, un nuovo sistema di intelligenza artificiale che segna l’ingresso ufficiale nell’epoca dell’IA agentica. La piattaforma rivoluziona il modo di interagire con le tecnologie di ricerca, passando da un semplice strumento di consultazione a un assistente in grado di compiere azioni complesse autonomamente. “Spark” permette di offrire risposte più proattive e può operare senza interruzioni, 24 ore su 24.

Google entra ufficialmente nell’era dell’ intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la Ricerca: fa fare un salto all’IA da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro, anche 24 ore su 24. Una strategia ‘agentica’ che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall’app Gemini a YouTube alla programmazione agli acquisti online. “AI Overviews conta ora oltre 2,5 miliardi di utenti attivi mensili. AI Mode ha superato il miliardo di utenti attivi mensili con un volume di richieste che è più che raddoppiato trimestre dopo trimestre dopo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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