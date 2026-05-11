La proposta di Pasquantonio Forza Italia | Nell’area della rimessa filoviaria attività commerciali e ricreative Mercato degli ambulanti in via Camarra

Una proposta presentata da un esponente di un partito politico suggerisce di riqualificare l’attuale rimessa filoviaria di via Padre Alessandro Valignani, destinandola ad attività commerciali e ricreative. La rimessa dei filobus verrebbe spostata di circa trecento metri più a valle, vicino al vecchio Archivio di Stato. Contestualmente, si prevede di istituire un mercato degli ambulanti in via Camarra, mentre gli immobili all’interno della rimessa verrebbero ristrutturati.

Trasformare l’attuale rimessa filoviaria di via Padre Alessandro Valignani, riqualificando gli immobili che si trovano al suo interno e spostando la rimessa dei filobus trecento metri più a valle, nei pressi del vecchio Archivio di Stato. Realizzare il mercato degli ambulanti (che si teneva in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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