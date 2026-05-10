La rabbia di Bagnaia dopo la caduta a Le Mans | È lo stesso problema dell'altra volta a Jerez

Durante la gara di Le Mans, Bagnaia si trovava in seconda posizione quando è scivolato e ha dovuto abbandonare la corsa. La caduta è avvenuta nel corso del settimo giro, portandolo a rientrare ai box. In un commento successivo, ha riferito che il problema riscontrato era lo stesso che aveva causato un incidente precedente a Jerez.

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