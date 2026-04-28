Deve scontare oltre due anni di carcere per un tentata rapina | rintracciato in un' abitazione e arrestato

Un uomo è stato rintracciato in un’abitazione e arrestato dopo essere stato condannato a più di due anni di carcere per una tentata rapina aggravata avvenuta nel 2019 a Curtatone. La sentenza prevede una pena di due anni e due mesi di reclusione, più una multa di 700 euro. Le autorità hanno individuato e fermato il soggetto in un’abitazione della zona.

Deve scontare due anni e due mesi di reclusione, oltre ad una sanzione di 700 euro, per una tentata rapina aggravata commessa il 16 aprile del 2019 a Curtatone, in provincia di Mantova. Un cittadino ucraino di 25 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo operativo e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Deve scontare oltre 4 anni di carcere: rintracciato e arrestato un 45enne Arrestato durante un controllo: deve scontare oltre tre anni di carcere per furti in abitazioneProsegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri, che nella mattinata di sabato 7 febbraio ha portato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Droga e 9mila euro in casa, arrestato durante i controlli; Doveva scontare una pena di oltre un anno: arrestato dai Carabinieri. Ritirate anche due patenti nel weekend; Argenta, deve scontare oltre 14 anni di carcere; Ricercato da agosto per aver investito due poliziotti nel cimitero dopo un inseguimento, scovato in provincia di Bergamo. Incendio boschivo doloso, deve scontare oltre due anni di reclusioneRIETI - Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rivodutri, coadiuvati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Leonessa ... msn.com CESA - Deve scontare oltre 5 anni e mezzo, condannato e arrestato16:35:32 Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene co ... casertafocus.net Abusi sui minori: 71enne latitante arrestato nel salernitano "Deve scontare 5 anni di carcere" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #Agropoli #Cronaca #abusi #minori #latitante - facebook.com facebook Sequestri e rapine tra Padova e Bologna: arrestato latitante, deve scontare 10 anni. L'uomo, un 46enne di origine cinese, era ricercato per una serie di furti in abitazione e sequestri di persona commessi nel 2012 tra Veneto ed Emilia Romagna. x.com