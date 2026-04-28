Deve scontare oltre due anni di carcere per un tentata rapina | rintracciato in un' abitazione e arrestato

Da forlitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato rintracciato in un’abitazione e arrestato dopo essere stato condannato a più di due anni di carcere per una tentata rapina aggravata avvenuta nel 2019 a Curtatone. La sentenza prevede una pena di due anni e due mesi di reclusione, più una multa di 700 euro. Le autorità hanno individuato e fermato il soggetto in un’abitazione della zona.

Deve scontare due anni e due mesi di reclusione, oltre ad una sanzione di 700 euro, per una tentata rapina aggravata commessa il 16 aprile del 2019 a Curtatone, in provincia di Mantova. Un cittadino ucraino di 25 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo operativo e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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