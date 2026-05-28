Sinner ha vinto il secondo set contro Cerundolo con il punteggio di 6-2, confermando il successo nel primo parziale. Durante il match, ha servito il 47% di prime palle, con un tasso di successo dell’87%. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Sin qui Sinner serve solo il 47% di prime, ottenendo l’87% dei punti. La resa con la seconda è stata del 54%. Adesso l’azzurro sta mangiando qualcosa e bevendo degli integratori. 13.31 Anche stavolta Sinner si toglie subito la maglietta e si mette l’asciugamano bagnata sul collo. 6-2 Servizio e diritto a sventaglio vincente di Sinner, che si aggiudica anche il secondo set. Siamo a un’ora e 20 minuti di partita. Seconda. A-40 Ace esterno del n.1. 40-40 Scambio più lungo della partita. Sinner non riesce a sfondare, poi mette a mezza rete una palla corta di diritto. 24 colpi in questo punto. Non entra la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il secondo set

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LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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