LIVE Sinner-Tabur 6-1 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro gestisce il secondo set avanti di un break

Notizia in breve

Jannik Sinner conduce contro Tabur con un punteggio di 6-1, 4-1, nel match di Roland Garros 2026. Attualmente, l’italiano ha break point e risponde con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 40-40 nel game. La partita è aggiornata in tempo reale, con Sinner che gestisce il vantaggio nel secondo set.