LIVE Sinner-Tabur 6-1 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro gestisce il secondo set avanti di un break

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner conduce contro Tabur con un punteggio di 6-1, 4-1, nel match di Roland Garros 2026. Attualmente, l’italiano ha break point e risponde con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 40-40 nel game. La partita è aggiornata in tempo reale, con Sinner che gestisce il vantaggio nel secondo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta vincente di rovescio lungolinea per Jannik! Seconda da sfruttare per allungare il game. 40-30 Palla corta pazzesca di Sinner! 40-15 Esce il dritto lungolinea in corsa di Sinner. Ancora una seconda palla. 30-15 Errore di Sinner che questa volta manda in rete il rovescio. Seconda palla. 15-15 Rovescio vincente in diagonale dal centro della riga di fondo dell’azzurro. 15-0 Dritto potente di Tabur in diagonale. Seconda palla ad inizio game per il francese. 4-1 Prima vincente di Sinner, che esce da un game che poteva complicarsi. A-40 Il nastro aggiusta la risposta aggressiva di Tabur, Sinner può chiudere con il dritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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