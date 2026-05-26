LIVE Sinner-Tabur 6-1 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro gestisce il secondo set avanti di un break
Jannik Sinner conduce contro Tabur con un punteggio di 6-1, 4-1, nel match di Roland Garros 2026. Attualmente, l’italiano ha break point e risponde con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 40-40 nel game. La partita è aggiornata in tempo reale, con Sinner che gestisce il vantaggio nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta vincente di rovescio lungolinea per Jannik! Seconda da sfruttare per allungare il game. 40-30 Palla corta pazzesca di Sinner! 40-15 Esce il dritto lungolinea in corsa di Sinner. Ancora una seconda palla. 30-15 Errore di Sinner che questa volta manda in rete il rovescio. Seconda palla. 15-15 Rovescio vincente in diagonale dal centro della riga di fondo dell’azzurro. 15-0 Dritto potente di Tabur in diagonale. Seconda palla ad inizio game per il francese. 4-1 Prima vincente di Sinner, che esce da un game che poteva complicarsi. A-40 Il nastro aggiusta la risposta aggressiva di Tabur, Sinner può chiudere con il dritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro conduce il primo set avanti di un break
Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur 6-1 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set
Temi più discussi: Sinner-Tabur, l'esordio del n°1 al Roland Garros: quando e dove vederla; Sinner-Tabur oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, canale, streaming; Sinner-Tabur oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming; Il tabellone del Roland Garros.
Sinner-Tabur diretta Roland Garros: segui il debutto di Jannik a Parigi. Tennis oggi LIVE facebook
' ì @Alenize82 @CorSport 26/05/2026 #Jannik #Sinner @rolandgarros #RolandGarros #Tabur #Cobolli #Berrettini x.com
Sinner-Tabur diretta Roland Garros: segui il debutto di Jannik a Parigi. Tennis oggi LIVEL'azzurro, numero uno del mondo, affronta il francese (n.171 Atp) nel primo turno dello Slam parigino (terra battuta): aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Sinner-Tabur, diretta live Roland GarrosDiretta live del match d'esordio di Jannik Sinner all'edizione 2026 del Roland Garros contro la wild card francese Clement Tabur ... sport.virgilio.it