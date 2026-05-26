L'incontro tra Darderi e Ofner si è concluso con il primo set deciso al tie-break, vinto dall’azzurro dopo una serie di scambi combattuti. Sul punteggio di 7-6, il match è stato molto equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno messo in mostra grande determinazione. Nel corso del set, sono stati registrati momenti di tensione e alcuni scambi di battute sul campo, ma alla fine la vittoria è andata all’atleta italiano. Un errore in rete ha caratterizzato un punto durante il gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima ad uscire vincente! 15-15 Smorzata dell’azzurro che finisce in rete. Darderi aveva condotto bene lo scambio aprendosi il campo, peccato per l’errore sull’ultimo colpo. 15-0 Ace al centro dell’azzurro per cominciare il set! SECONDO SET 7-6 (7-5) SET DARDERI! A rete il dritto ad incrociare di Ofner in uscita dal servizio! Ottima la risposta potente e profonda dell’azzurro che ha messo in difficoltà l’avversario. 6-5 Gran colpo inside out di dritto di Darderi! L’azzuro si gira in un fazzoletto e trova un angolo difficilissimo! 5-5 Ofner domina lo scambio martellando a destra e a sinistra. Alla lunga Darderi cede in difesa e non può nulla sul dritto ad incrociare dell’austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il set al tie-break!

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Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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