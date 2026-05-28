LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si va al quinto situazione disperata

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, l’italiano Sinner ha vinto i primi due set con i punteggi di 6-3 e 6-2. Nel terzo e quarto set, Cerundolo ha recuperato, vincendo 7-5 e 6-1. La partita si è conclusa al quinto set, con Sinner che ha perso 1-6. Attualmente, il punteggio del quinto set è in parità. In questa fase, Sinner ha commesso un errore di risposta di rovescio, mentre Cerundolo ha eseguito un serve&volley.