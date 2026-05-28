LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si va al quinto situazione disperata
Durante il match di Roland Garros, l’italiano Sinner ha vinto i primi due set con i punteggi di 6-3 e 6-2. Nel terzo e quarto set, Cerundolo ha recuperato, vincendo 7-5 e 6-1. La partita si è conclusa al quinto set, con Sinner che ha perso 1-6. Attualmente, il punteggio del quinto set è in parità. In questa fase, Sinner ha commesso un errore di risposta di rovescio, mentre Cerundolo ha eseguito un serve&volley.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 In rete la palla corta di rovescio dell’italiano. 15-30 Serve&volley di Sinner, larga la risposta di rovescio di Cerundolo. 0-30 Niente da fare: in rete il diritto lungolinea dell’italiano. Sinner ha vinto 6 partite al quinto set in carriera e ne ha perse 11. 0-15 Subito serve&volley di Sinner, che stecca lo smash. 15.13 Inizia il quinto set. Sinner in battuta. 15.12 Adesso Sinner prova a rinfrescarsi con un mini-ventilatore. Vagnozzi si sbraccia per dargli dei consigli, mentre Cahill è in piedi immobile, senza parlare. 15.10 Sinner ha proprio lasciato andare gli ultimi game del quarto set. Tuttavia la situazione fisica non sembra migliorare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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